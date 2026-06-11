Erstmals sollen in Ilmenau – genauer: in Langewiesen – Radfahrer gegenüber Autofahrern auf einer bestimmten Strecke Vorfahrt erhalten. Wie bei der vom ADFC veranstalteten Radtour vor einigen Wochen auffiel, an der auch Mitglieder des Stadtrats und Angestellte der Stadtverwaltung teilnahmen, gibt es zwischen dem Hüttengrund in Ilmenau und dem Oberweg in Langewiesen ein bemerkenswertes Phänomen: Dort sind mehr Radfahrer als Autofahrer unterwegs.