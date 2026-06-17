Radunfall: 80-Jährige stirbt bei Fahrradunfall in Kelsterbach

Kelsterbach (dpa/lhe) - Eine 80-jährige Frau ist in Kelsterbach im Landkreis Groß-Gerau bei einem Fahrradunfall ums Leben gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhren ein 58 Jahre alter Radfahrer und die Frau am Nachmittag auf einem gemeinsamen Geh- und Radweg in entgegengesetzte Richtungen. Aus bisher ungeklärter Ursache berührten sich die beiden, wodurch die Frau stürzte, wie die Polizei mitteilte. Dabei erlitt sie so schwere Verletzungen, dass sie trotz sofortiger Rettungsmaßnahmen noch an der Unfallstelle verstarb.