Radunfälle: Radfahrer stürzen auf Schotter – beide verletzt

Marktschellenberg/Schönau am Königssee (dpa/lby) - Ein Rennradfahrer ist im Berchtesgadener Land bei einem Sturz schwer verletzt worden. Der 47-Jährige war in Unterettenberg in Richtung Marktschellenberg gefahren und verlor wegen des Schotters in einer Kurve auf der Straße die Kontrolle über sein Rad, wie die Polizei mitteilte. Nach dem Sturz wurde der Österreicher am Abend in ein Krankenhaus nach Salzburg gebracht.