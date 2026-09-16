Radtour auf Iron Curtain Trail: Geschafft – einmal entlang des Eisernen Vorhangs

Gegen Freitagmittag, 11. September, erreichten sie das Schwarze Meer an der bulgarisch-türkischen Grenze – gut eine Woche früher als vorgesehen. Fast 10.000 Kilometer liegen hinter den Senioren-Rennradsportlern. Am 15. August starteten sie im nordöstlichsten Norwegen. Zum Team gehörte auch Lothar Färber. Der Erlauer musste berufsbedingt beim Zwischenstopp in Franken aussteigen.