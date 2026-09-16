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  8. Geschafft – einmal entlang des Eisernen Vorhangs

Radtour auf Iron Curtain Trail Geschafft – einmal entlang des Eisernen Vorhangs

Fast 10.000 Kilometer Strecke, fast 30 Tage im Sattel: Die Senioren-Radsportler um den Erlauer Lothar Färber sind am Ziel angekommen. Das Schwarze Meer ist erreicht.

Radtour auf Iron Curtain Trail: Geschafft – einmal entlang des Eisernen Vorhangs
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Ankunft im bulgarischen Dörfchen Rezovo: Herbert Lackner, Gottfried Hinterholzer (vorne im Bild) und einige der übrigen Fahrer des Crataegutt Seniors Racing Teams. Foto: privat

Nach 28 Tagen auf dem „Iron Curtain Trail“ sind die acht Senioren-Radsportler des Crataegutt Seniors Racing Teams am südlichen Ende des ehemaligen Eisernen Vorhangs angekommen.

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Acht Senioren hatten einen Plan: Mit dem Rennrad fast 10.000 Kilometer entlang des ehemaligen Eisernen Vorhangs auf dem Iron Curtain Trail fahren. Ein Erlauer ist Teil des Teams.

Gegen Freitagmittag, 11. September, erreichten sie das Schwarze Meer an der bulgarisch-türkischen Grenze – gut eine Woche früher als vorgesehen. Fast 10.000 Kilometer liegen hinter den Senioren-Rennradsportlern. Am 15. August starteten sie im nordöstlichsten Norwegen. Zum Team gehörte auch Lothar Färber. Der Erlauer musste berufsbedingt beim Zwischenstopp in Franken aussteigen.

Sein Fazit: „Grandiose sportliche und organisatorische Leistung, vor allem auch betreffs Support.“ Die außergewöhnliche Tour soll demnächst mit einem Dokumentarfilm gewürdigt werden.