Radtour auf Iron Curtain Trail: Geschafft – einmal entlang des Eisernen Vorhangs

Nach 28 Tagen auf dem „Iron Curtain Trail“ sind die acht Senioren-Radsportler des Crataegutt Seniors Racing Teams am südlichen Ende des ehemaligen Eisernen Vorhangs angekommen.
Fast 10.000 Kilometer Strecke, fast 30 Tage im Sattel: Die Senioren-Radsportler um den Erlauer Lothar Färber sind am Ziel angekommen. Das Schwarze Meer ist erreicht.
Nach 28 Tagen auf dem „Iron Curtain Trail“ sind die acht Senioren-Radsportler des Crataegutt Seniors Racing Teams am südlichen Ende des ehemaligen Eisernen Vorhangs angekommen.
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Gegen Freitagmittag, 11. September, erreichten sie das Schwarze Meer an der bulgarisch-türkischen Grenze – gut eine Woche früher als vorgesehen. Fast 10.000 Kilometer liegen hinter den Senioren-Rennradsportlern. Am 15. August starteten sie im nordöstlichsten Norwegen. Zum Team gehörte auch Lothar Färber. Der Erlauer musste berufsbedingt beim Zwischenstopp in Franken aussteigen.
Sein Fazit: „Grandiose sportliche und organisatorische Leistung, vor allem auch betreffs Support.“ Die außergewöhnliche Tour soll demnächst mit einem Dokumentarfilm gewürdigt werden.