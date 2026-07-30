Emil-Fabius Ritter und Pepe Förtsch, zwei Nachwuchsfahrer des RSV Sonneberg, zog es auf eine ganz besondere Rennstrecke – zum Radrennen „Rad am Ring“ auf der legendären Grand-Prix-Strecke des Nürburgrings – dort, wo sonst die Stars des Motorsports ihre Runden drehen. Für die beiden U11-Fahrer war allein die Atmosphäre auf der traditionsreichen Rennstrecke ein unvergessliches Erlebnis. Nach dem Aufwärmen ging es auf den Rundkurs, auf dem sie mit viel Einsatz und Kampfgeist starke Leistungen zeigten. Pepe überzeugte und fuhr auf den dritten Platz. Auch Emil präsentierte sich in Topform und belegte Rang zehn im Gesamtklassement. In seinem Jahrgang erreichte er einen starken vierten Platz.