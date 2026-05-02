Mit überzeugenden Leistungen hat sich der Radsportnachwuchs des RSV Sonneberg bei den jüngsten Wettkämpfen präsentiert und dabei zahlreiche vordere Platzierungen eingefahren – so zum Beispiel beim Kriterium „Rund ums Schwanseebad“ in Weimar. In der Altersklasse U10 fuhr Maribel Zitzmann auf einen starken dritten Platz und behält somit ihr Gelbes Trikot der Nachwuchscup-Führenden. Auch Alfred Eichhorn zeigte ein gelungenes Rennen: Er belegte Rang acht und wurde zugleich Erster seines Jahrgangs.