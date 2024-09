Der Radsportverein Sonneberg (RSV) organisiert am Freitag, 20. September, mit dem prestigeträchtigen Radrennen um den SonnebergPreis ein ganz besonderes Event – mit Start und Ziel in der Köppelsdorfer Straße. Dabei messen sich die Ambitionierten in allen Rennklassen – angefangen beim Nachwuchs und den Hobbyfahrern bis hin zur Elite. Richtig rasant wird es zum Sonnenuntergang. Gegen 19.25 Uhr wird das Rennen der Elite gestartet – über 65 Runden à 1 km. Alle fünf Runden wird es extra spannend, wenn am Zielstrich um Punkte gesprintet wird. Das Rennen gewinnt derjenige, der am Ende die meisten Punkte sammeln konnte.