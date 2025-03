Radsport: Zweiter Platz und Weißes Trikot für Lipowitz bei Paris-Nizza

Hoffnungen auf Tour-Teilnahme

Mit solchen Leistungen darf sich Lipowitz berechtigte Hoffnungen auf seine erste Teilnahme an der Tour de France machen. Darf Deutschland womöglich in Zukunft auf einen starken Rundfahrer hoffen? "Wir entdecken gerade, wozu er fähig ist", sagte Patxi Vila als Sportlicher Leiter bei der Rundfahrt in Frankreich. "Er ist sehr jung, es gibt viel zu tun und es ist aufregend."