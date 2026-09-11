Quebec - Gut zwei Wochen vor dem WM-Straßenrennen in Kanada hat Radprofi Remco Evenepoel beim Grand Prix von Quebec seine Ambitionen auf das Regenbogentrikot untermauert. Der Olympiasieger aus Belgien gewann das Rennen über 206 Kilometer im Sprint gegen den Italiener Giulio Ciccone. Dritter wurde der Däne Anthon Charmig. Die deutschen Fahrer Nikias Arndt, Jonas Rutsch und Maximilian Schachmann waren Teil von Spitzengruppen, aber am Ende chancenlos. Schachmann wurde als bester Deutscher Zehnter.