Der RSV Blau-Weiß Meiningen und die Meininger Stadtwerke richten am kommenden Samstag rund um das Meininger Schwimmbad „Roher Stirn“ wieder den Adventscross der Stadtwerke aus. Eins ist angesichts der vorhergesagten Wetterlage klar: Da bleiben Mensch und Material garantiert nicht trocken und sauber. Los geht es um 10 Uhr mit dem Hobby-Rennen des Nachwuchses für die Anfänger der U 10. Der letzte Start ist mit dem Jedermann-Rennen um 13.45 Uhr geplant.