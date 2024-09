Das Vulcano Race war auch in diesem Jahr der Auftakt von zwei Tagen Sport für Jedermann mit den unterschiedlichsten Herausforderungen. Die Organisatoren vom Team „Gute Laune Sport“ haben wieder einmal im Vorfeld keine Mühen gescheut. Die Frauen und Männern um Matthias Hahn sorgten für die Radrennen und den Bierathlon am Samstag sowie die TEAG Vulcano Battle am Sonntag für optimale Bedingungen zugunsten der vielen Sportlerinnen und Sportler, die auf unterschiedlichste Art und Weise ihre eigenen Grenzen austesten wollten, um im Wettkampf mit den Gleichgesinnten die Sieger zu ermitteln. Unterstützt durch die Vereine aus der Region sowie die zahlreichen Ehrenamtlichen, die Feuerwehr und den DRK Kreisverband Bad Salzungen gab es zwei Tage Sport- und Spaßgarantie in der Rhönstadt.