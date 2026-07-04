Barcelona - Während Jonas Vingegaard nach seinem Sieg beim Tour-Auftakt seine Teamkollegen umarmte, stieg Remco Evenepoel vom deutschen Red-Bull-Team etwas nachdenklich zum Ausfahren auf die Rolle. Vingegaard war beim Mannschaftszeitfahren über 19,6 Kilometer für sein Visma-Team in Barcelona der schnellste Mann, damit setzte der Däne ein erstes Ausrufezeichen in Richtung der Konkurrenz um Topfavorit Tadej Pogacar, Evenepoel und Deutschlands Hoffnungsträger Florian Lipowitz. Am Ende hatte der zweimalige Tour-Champion acht Sekunden Vorsprung auf den Italiener Filippo Ganna von Ineos.