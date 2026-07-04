Ziel am Sonntag wieder in Barcelona

Es war aber erst der Auftakt der Rundfahrt, die in den drei Wochen wieder viel Spektakel bieten soll. Pogacar ist auch in diesem Jahr der große Favorit auf den Gesamtsieg. Mit seinem fünften Triumph würde der Slowene mit den Rekordhaltern Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault und Miguel Indurain gleichziehen. Als sein ärgster Konkurrent wird wieder Vingegaard erwartet, der Ende Mai den Giro d'Italia gewann. Aber auch Lipowitz, Evenepoel und Frankreichs Hoffnung Paul Seixas zählen zu den Mitfavoriten.

Vor der Sagrada Família waren am Donnerstag unter dem Jubel von Tausenden Fans die Teams präsentiert worden. Barcelona ist zum fünften Mal Etappenort. Am Sonntag fährt das Hauptfeld aus Tarragona (13.45 Uhr) wieder in Richtung der katalanischen Großstadt. Dort wird es dann am Ende der 168,5 Kilometer spannend. Dreimal müssen die Fahrer über den Montjuïc mit kurzen steilen Rampen. Auch zum Ziel am Olympiastadion geht es wieder bergauf. Am Montag fahren die Profis dann nach Frankreich in die Pyrenäen. Die Tour endet am 26. Juli in Paris.