Dass der Red-Bull-Profi bei seiner Generalprobe für die Tour in Radsport-Deutschland nicht genau beobachtet werden wird, ist aber wohl Wunschdenken. Zu groß ist der Hype, den er mit seinen Leistungen geweckt hat. Zu hoch die Erwartungen, auch in diesem Jahr in Frankreich zu den Besten zu gehören. In Slowenien geht der frühere Biathlet als Favorit ins Rennen. Allerdings ist die Strecke zwar hügelig, bietet aber nur wenige ganz schwierige Anstiege und keine echte Bergankunft.