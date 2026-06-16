Velenje - In der Heimat von Tour-Dominator Tadej Pogacar will sich Deutschlands Radsport-Hoffnung Florian Lipowitz den letzten Feinschliff für den Saisonhöhepunkt holen. Ab Mittwoch geht der 25-Jährige bei der eher unbekannteren Slowenien-Rundfahrt an den Start und setzt in Abwesenheit von Pogacar, der die schwerere Tour de Suisse vorzieht, auf eine fokussierte Vorbereitung. "Wir erhoffen uns, dass die Rundfahrt ein bisschen ruhiger ist, ohne allzu große Erwartungen, ohne zu viel Stress", sagt der Vorjahres-Dritte der großen Schleife in Frankreich, die in diesem Jahr am 4. Juli beginnt.