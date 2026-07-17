Radsport: Tour nähert sich Deutschland - Heimspiel für Lipowitz?

Lipowitz darf erneut mit Podium liebäugeln

Und Lipowitz hat beste Chancen, den dritten Gesamtrang von Paris zu wiederholen. Oder geht vielleicht noch mehr? Zwischen Platz zwei und sechs scheint alles möglich, nur das Gelbe Trikot von Tadej Pogacar ist für alle im Peloton außer Reichweite. "Richtung Podium schaut es gut aus für uns. Natürlich kommen die richtig harten Etappen noch, aber wir können zuversichtlich sein", sagt Lipowitz, der aktuell mit 4:44 Minuten Rückstand Sechster ist. Bis zum zweitplatzierten Dänen Jonas Vingegaard sind es aber nur 68 Sekunden.