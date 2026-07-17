Radsport: Tour nähert sich Deutschland - Heimspiel für Lipowitz?

Dole - Seinen Namen dürfte Florian Lipowitz deutlich häufiger auf dem Asphalt lesen, und am Straßenrand werden sicher einige Deutschland-Fahnen zu sehen sein. Wenn bei der Tour de France am Wochenende der Kampf um die Top-Platzierungen in die nächste Runde geht, darf sich der Vorjahres-Dritte Lipowitz auf ein kleines Heimspiel freuen. Es geht in die Vogesen. Das Ziel der 13. Etappe in Belfort heute liegt keine 70 Kilometer von der deutschen Grenze entfernt, noch näher ist es morgen zum Startort in Mulhouse.