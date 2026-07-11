Malemort - Die neunte Etappe der Tour de France wird wegen der massiven Hitzewelle in Frankreich verkürzt. Für das Département Corrèze, durch das gefahren werden soll, sei die Hitze-Alarmstufe Rot ausgerufen worden, teilten die Tour-Veranstalter mit. Deswegen werde das Teilstück von den ursprünglich geplanten 185,5 Kilometern durch das Zentralmassiv auf 155,5 Kilometer verkürzt. Diese Entscheidung wurde aufgrund der außergewöhnlichen Wetterbedingungen notwendig, hieß es.
Radsport Tour-Etappe wird wegen Hitzewelle in Frankreich verkürzt
dpa 11.07.2026 - 18:59 Uhr