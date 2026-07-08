Pau - Der starke zweite Platz bei seinem ersten Sprint um einen Etappensieg bei der Tour de France machte Max Kanter Lust auf die nächste Chance. "Ich habe großes Vertrauen in meine Jungs und ich habe einen ordentlichen Sprint. Und wenn alles zusammenkommt, können wir auch eine Etappe gewinnen", sagte der 28-Jährige nach dem hektischen Finale der fünften Etappe, in dem nur der Niederländer Olav Kooij schneller war. "Aber natürlich ist es immer, wie sagt man so gut auf Englisch, bittersweet, Zweiter zu werden. Aber ich glaube, darauf können wir aufbauen."