Lipowitz vor der Rundfahrt: "Ich glaube, die Form ist da"

Lipowitz kommt nach einem überzeugenden Auftritt bei der Baskenland-Rundfahrt mit viel Schwung in die Westschweiz. "Der zweite Platz im Baskenland hat mir viel Selbstvertrauen gegeben. Die Woche danach war nicht komplett strukturiert, aber ich glaube, die Form ist da. Jetzt schauen wir, was in der Schweiz möglich ist", sagte der Tour-Dritte von 2025, der bereits Ende März bei der Katalonien-Rundfahrt als Gesamtdritter auf sich aufmerksam machte.