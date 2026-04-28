Villars-sur-Glâne - Der deutsche Radstar Florian Lipowitz hat zum Auftakt der Tour de Romandie beim ersten Saisonduell mit Dominator Tadej Pogacar seine gute Frühform bestätigt. Der 25-Jährige belegte beim kurzen Zeitfahren in Villars-sur-Glâne nach 3,2 Kilometern den zehnten Platz. Lipowitz verlor dabei nur drei Sekunden auf den viermaligen Tour-de-France-Sieger aus Slowenien, der beim Prolog seiner ersten Romandie-Rundfahrt Sechster wurde. Auf seinen slowenischen Red-Bull-Teamkollegen Primoz Roglic hatte Lipowitz, der kein Zeitfahrspezialist ist, zwei Sekunden Rückstand. Den Sieg holte der Franzose Dorian Godon.