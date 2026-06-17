Seit einigen Wochen ist klar: Die deutschen Meisterschaften im Straßenradsport werden in diesem Jahr in Südthüringen ausgetragen. In Streufdorf (Landkreis Hildburghausen) werden die Besten im Einzelzeitfahren am 26. Juni ermittelt. Rund um Bad Liebenstein (Wartburgkreis) werden am 27. und 28. Juni die Titel im Straßenrennen ausgefahren. Doch warum ist die Vergabe derart kurzfristig erfolgt und gerade nach Bad Liebenstein, das sich – anders als Streufdorf – bislang keinen Namen als Veranstalter von Radsportwettkämpfen gemacht hat?