Radsport Tour de France 2030: Erste Gespräche mit Veranstalter

Leipzig - Auf dem schwierigen Weg zu einem erhofften Tour-de-France-Start 2030 in Ostdeutschland haben die Organisatoren eine erste Hürde genommen. Wie Mitinitiator Andreas Prokop der Deutschen Presse-Agentur sagte, hat während der diesjährigen Frankreich-Rundfahrt ein erstes Treffen mit Christian Prudhomme, dem Sportlichen Leiter des Tour-de-France-Veranstalter Amaury Sport Organisation (ASO) stattgefunden. "Es war ein erstes Kennenlernen, um unserer Bewerbung ein Gesicht zu geben", sagte Prokop.