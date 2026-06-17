Radsport: Tour-Aus für Van Aert - Ellbogenverletzung stoppt Radstar

Paris - Belgiens Radstar Wout van Aert verpasst die Tour de France. Der 31-Jährige laboriert noch an den Folgen einer Ellbogenverletzung, wie sein Rennstall Visma-Lease a Bike mitteilte. Nach Rücksprache mit den Medizinern und der Rennstall-Leitung wurde nun entschieden, dass van Aert vollständig genesen soll, bevor er wieder Rennen bestreitet. Erst im April hatte van Aert den Klassiker Paris-Roubaix gewonnen und im Zielsprint Ausnahmekönner und Tour-Favorit Tadej Pogacar aus Slowenien geschlagen.