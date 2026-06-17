Radsport: Tour-Aus für Van Aert - Ellbogenverletzung stoppt Radstar

"Das ist natürlich eine große Enttäuschung. Die Tour de France ist jedes Jahr eines meiner Hauptziele. Leider hat mir ein Sturz im Training einen Strich durch die Rechnung gemacht, und meine Ellbogenverletzung hat sich verschlimmert und ist noch nicht ausreichend verheilt", sagte van Aert. Er wäre bei Tour wichtiger Helfer von Ex-Sieger Jonas Vingegaard gewesen. Der Däne will nach dem Sieg beim Giro d'Italia nun seinen großen Rivalen Pogacar herausfordern.