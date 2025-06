Eine große Ära geht zu Ende. Nach 36 unvergesslichen Jahren findet die Internationale Thüringenrundfahrt der Frauen ihr Ende. Das ist Grund zur Wehmut, aber aus Sicht der Organisatoren auch ein Grund zum feiern. Und diese Feier findet am Sonntag, 22. Juni, auf dem Meininger Marktplatz statt. Dort dreht sich von 11 bis 18 Uhr dann alles um den Radklassiker in Thüringen, der Maßstäbe im Frauen-Radsport gesetzt hat. Dieses Event soll ein Dankeschön sein an alle Fans, Wegbegleiter, Sponsoren, Unterstützer und Ehrenamtliche, aktive Fahrerinnen und ehemalige Athletinnen und für alle die, die die Thüringen-Rundfahrt der Frauen begleitet haben.