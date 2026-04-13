Eintausend Trainingskilometer, so lautete die Vorgabe des Meininger Vereinschefs Matthias Hahn für die neun Tage unter der Sonne Spaniens. Und dieses Ziel wurde geschafft. Gemeinsam mit den Radsportlern des Erfurter Vereins Team Geschenke-online.de, die im Rennen Kontrahenten, im Trainingslager jedoch beste Freunde der Gute-Laune-Sportler sind, ging es von Playa aus auf die Straße. Hahn stellte jeden Morgen eine Strava-Runde für die Frauen und Männer zusammen. Diese führte meist in die Berge Mallorcas, sodass auch viele Höhenmeter eingesammelt werden konnten.