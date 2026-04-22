Radsport: Supertalent Paul Seixas gewinnt den Flèche Wallonne

Huy - Das französische Supertalent Paul Seixas stürmte im Stile von Tadej Pogacar die berüchtigte Mur von Huy hinauf und holte sich den nächsten Prestigesieg im Radsport. Der 19-Jährige gewann mit deutlichem Abstand bei der 90. Auflage des Halbklassikers Flèche Wallonne und ist damit jüngster Sieger des Traditionsrennens. Seixas siegte in Abwesenheit von Superstar Pogacar nach der Kletterpartie an der bis zu 19 Prozent steilen Rampe nach Huy hinauf vor dem Schweizer Mauro Schmid und dem Briten Ben Tulett.