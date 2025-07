"Der zerbrochene Traum", titelte die "L'Equipe" und beim belgischen TV-Sender Sporza war online zu lesen: "Vom Himmel in die Hölle. Jasper Philipsens Tour de France ist vorbei." Auch sein prominenter Teamkollege Mathieu van der Poel war schwer betroffen: "Es ist großer Mist, ihn zu verlieren. Nicht nur auf dem Rad, sondern auch am Tisch. Er ist ein guter Freund. Ich hoffe, es ist nicht so schlimm."