Anspruchsvolles Finale auf vierter Etappe

Am Montag ließen es die Profis vor dem unglücklichen Vorfall um Philipsen über weite Strecken ruhig angehen. Der deutsche Sprinter Ackermann holte in der Stadt erst im Mai den Tagessieg beim Eintagesrennen in Dünkirchen. Danach hoffte der Pfälzer auch auf seinen ersten Etappensieg bei der Tour de France - am Montag vergeblich.