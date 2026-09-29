Radsport: Start der Tour de France in Berlin? Linke will Kosten prüfen

Linke: Noch keine belastbare Kostenschätzung

Weder das Abgeordnetenhaus noch der Sportausschuss hätten bislang einen Beschluss über eine Beteiligung des Landes gefasst, sagte Engelmann. Auch eine belastbare und transparente Kostenschätzung liege ihrer Fraktion noch nicht vor. "Aus unserer Sicht muss dabei immer die Frage im Mittelpunkt stehen, ob diese erheblichen Mittel nicht dringender für die Sanierung unserer maroden Sportstätten und die Stärkung des alltäglichen Breitensports in den Berliner Bezirken gebraucht werden", sagte die Linken-Politikerin.