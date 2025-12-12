Der Radsportverein Sonneberg, der Kreissportbund und der SV Isolator Neuhaus-Schierschnitz laden am Sonntag, 14. Dezember, zu einem Radsport-Spektakel der besonderen Art nach Neuhaus-Schierschnitz (Sportplatz „Biene“) ein – zum Querfeldeinfahren. Neben den offiziellen Rennen in den verschiedenen Altersklassen werden dabei auch die Kreisjugendspiele im Querfeldeinfahren (U11 bis U17) ausgetragen. Eine Runde misst 2,8 Kilometer. Hauptsächlich wird auf Waldwegen gefahren. Schotter, Asphalt, Sand und künstliche Hindernisse auf dem Parcours geben zusätzliche Würze. Los geht’s um 10 Uhr; Meldungen sind am Renntag noch möglich.