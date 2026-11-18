Der Vertrag von Roglic bei Red Bull war nach drei Jahren ausgelaufen. Der Slowene gehört seit Jahren zu den besten Rundfahrern. Er gewann viermal die Vuelta, einmal den Giro d'Italia und 2020 wurde er Zweiter bei der Tour de France, als ihm erst im letzten Zeitfahren Tadej Pogacar das Gelbe Trikot wegschnappte. Zuletzt belegte Roglic noch den zweiten Gesamtrang bei der Vuelta und wurde Europameister im Einzelzeitfahren.