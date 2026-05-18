Der FunSportClub Immelborn und seine zugehörige Radsportabteilung „Trailkombinat Werrabergland“ dienten am vergangenen Samstag als Gastgeber für die German Pumptrack Series. Der FSC hat sich Spaß und Sport verschrieben und beides wurde auf dem Pumptrack-Areal denn auch geboten. Gut 300 Zuschauer feuerten die knapp 90 Starterinnen und Starter – von Klein bis Groß, von frisch dabei bis Vizeweltmeisterin – an und alle gemeinsam, Veranstalter, Teilnehmer, Zuschauer, sorgten für einen herrlichen Radsporttag und einen weiteren sportlichen Höhepunkt in der Region.