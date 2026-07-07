Defekt in Barcelona

Dabei verlief die Sonntagsetappe zunächst nicht optimal für del Toro, der auf kuriose Weise unter anderem vom Konkurrenzteam Visma, bei denen der dänische Pogacar-Konkurrent Vingegaard fährt, Hilfe erhielt. Der junge Profi hatte einen Defekt - und stand auf Hilfe wartend am Seitenrand. Das Auto des eigenen Teams war zu weit weg - und die Konkurrenten sahen den bedröppelten Fahrer und unterstützten ihn.