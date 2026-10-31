Doch erst Wochen nach dem Unfall wurde das ganze Ausmaß seiner Verletzungen deutlich. "Vor zwei Wochen war ich in Slowenien und habe mich einer weiteren CT-Untersuchung unterzogen. Ich wusste, dass ich eine C7-Fraktur hatte, aber dann stellten wir fest, dass ich zwei weitere gebrochene Wirbel hatte. Ich bin einfach nur froh, am Leben zu sein, oder überhaupt noch stehen zu können", berichtete der zweimalige Weltmeister. Eine C7-Fraktur beschreibt einen Knochenbruch des siebten Halswirbels.