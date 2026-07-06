Radsport Pogacar siegt, holt Gelbes Trikot und dankt del Toro

Les Angles - Dieses Mal bejubelte Rad-Superstar Tadej Pogacar seinen 22. Etappensieg bei der Tour de France mit weit ausgebreiteten Armen. Und holte sich als Belohnung auch noch das Gelbe Trikot von seinem großen Rivalen Jonas Vingegaard. "In der Mitte des Rennens haben wir uns dazu entschieden, dass der Etappensieg möglich ist", sagte er. "Ich bin sehr glücklich, dass wir die Tour so gestartet haben." Am Schlussanstieg nach Les Angles gewann der 27-Jährige den Sprint einer größeren Gruppe und verwies Vingegaard auf Platz zwei.