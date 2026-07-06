Radsport Pogacar siegt, holt Gelbes Trikot und dankt del Toro

Fast 4.600 Hektar wurden bereits von dem Feuer erfasst, das in einem schwer zugänglichen Gebirgsmassiv rund 70 Kilometer von Les Angles entfernt ausgebrochen ist. 10.000 Menschen wurden evakuiert. Ein Feuerwehrmann sowie ein Anwohner wurden schwer verletzt. Der Brand wurde durch Wind, große Hitze und vor allem durch eine außergewöhnlich hohe Lufttrockenheit angefacht.

Auf der vierten Etappe könnte es eine Chance für Ausreißer oder robuste Sprinter geben. Die 181,9 Kilometer zwischen Carcassonne und Foix sind hügelig, aber ohne Bergwertungen der beiden höchsten Kategorien. Allerdings müssen sich die Profis auf große Hitze einstellen. Temperaturen über 40 Grad sind möglich.