Radsport Pogacar siegt hauchdünn im Zeitfahren – Gesamtsieg vor Augen

Bern - Radstar Tadej Pogacar hat bei der Tour de Suisse das Zeitfahren gewonnen und steht vor dem Gesamtsieg. Für seinen zweiten Tageserfolg musste der Slowene vom UAE Team Emirates-XRG aber hart kämpfen. Denn nach 23,8 Kilometern rund um Aarburg hatte der 27-Jährige lediglich 0,31 Sekunden Vorsprung auf den lange Zeit führenden Niederländer Mathieu van der Poel (Alpecin-Premier Tech). Dritter wurde der ehemalige norwegische Zeitfahr-Weltmeister Tobias Foss (Netcompany Ineos), der sechs Sekunden hinter Pogacar blieb. Pogacars Teamkollege Nils Politt wurde 14.