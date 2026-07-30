Lausanne - Wenn Franziska Koch an ihren Triumph beim Kopfsteinpflaster Klassiker Paris-Roubaix zurückdenkt, bekommt sie leuchtende Augen. "Das war schon ein absolutes Highlight - natürlich der bisher größte Sieg meiner Karriere. Das macht mich wirklich stolz. Und ich habe definitiv mehr Selbstvertrauen gewonnen, dass ich auch bei ganz großen Rennen gewinnen kann. Es war ein schöner Motivationsschub", sagt Deutschlands derzeit beste Radsportlerin, die ab Samstag auch bei der Tour de France der Frauen ihr Können beweisen will.