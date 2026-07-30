Das kann sie auch gut gebrauchen, wenn es bei der Tour auf der siebten Etappe den legendären Mont Ventoux hinaufgeht. Der Riese der Provence, der bei den Männern schon so oft Schauplatz von Dramen, Tragödien und legendären Triumphen war, gehört erstmals bei den Frauen zum Programm.

"Es ist wirklich schön zu sehen, wie der Frauen-Radsport wächst. Wir haben ja zum Beispiel dieses Jahr am Angliru (Anm. ein steiler Anstieg in Asturien) schon gezeigt, dass wir alles schaffen können, dass nicht nur Männer die großen Berge bezwingen können", sagt Koch.