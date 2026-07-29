Radsport Ostdeutschland bewirbt sich für Tour-de-France-Start 2029

Berlin/Dresden (dpa/sn) - Sachsen hofft auf einen Start der Tour de France 2029 in Ostdeutschland und verbindet damit eine Würdigung der Akteure der Wende in der DDR im Herbst 1989. Die gemeinsame Bewerbung der Länder Berlin, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen sei eine große Chance, den Grand Départ 2029 nach Deutschland zu holen, hieß es. "40 Jahre nach der Friedlichen Revolution und dem Fall der Berliner Mauer wäre der Auftakt der Tour de France in Deutschland ein starkes Zeichen für Freiheit und ein geeintes Europa", erklärte der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU).