Radsport Organisation beklagt Vuelta-Abbruch - 22 Beamte verletzt

Madrid - Die Organisatoren der Spanien-Radrundfahrt haben den Abbruch der letzten Etappe in Madrid aufgrund einer riesigen Demonstration gegen den israelischen Militäreinsatz in Gaza beklagt. "Wir von der Organisation der Vuelta bedauern die Vorfälle, die sich während der Austragung der Schlussetappe der Vuelta 25 ereignet haben", hieß es in einem Kommuniqué. Das spanische Innenministerium schätzte die Zahl der Kundgebungsteilnehmer auf 100.000. Die Polizei meldete zwei Festnahmen und 22 leicht verletzte Beamte.