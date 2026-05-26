Leipzig - Ein möglicher Tour de France-Start 2029 in Deutschland wird weiter professionell vorbereitet. Der Verein "Grand Départ Allemagne", der die Idee hatte und die ersten wichtigen Schritte in Bezug auf eine Bewerbung gemacht hat, ist nun Mitglied im deutschen Verband German Cycling. Damit übernimmt German Cycling offiziell die Trägerschaft der Bewerbung, der Verein führt sie als Initiative von German Cycling operativ fort. Die Länder Berlin, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen sondieren derzeit Möglichkeiten und Umfang einer Beteiligung.