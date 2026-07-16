Tour de France Merlier-Hattrick nach Massencrash - "Zittere jetzt noch"

Start auf der Rennstrecke in Magny-Cours

Gut 25 Kilometer nach dem Start auf der Rennstrecke in Magny-Cours, wo einst Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher achtmal triumphiert hatte, setzte sich eine vierköpfige Spitzengruppe mit dem ständigen Ausreißer Baptiste Veistroffer ab. 35 Kilometer vor dem Ziel wurde die Gruppe wieder eingeholt. Danach versuchten es weitere Ausreißer - ohne Erfolg.

Florian Lipowitz hatte unterwegs gar noch Zeit für Späße. Der 25-Jährige vom deutschen Red-Bull-Team zielte mit einer Trinkflasche auf eine am Straßenrand aufgestellte Tafel mit einer Zielscheibe, verfehlte und kommentierte das im TV lapidar: "Das ist der Grund, warum ich mit Biathlon aufgehört habe." Lipowitz hatte seine Sportkarriere als Biathlet begonnen und zählte auch zum Nationalkader. Weil er - auch verletzungsbedingt - viel auf dem Rad trainierte, entdeckte er seine Liebe und sein Talent für den Radsport.

Dies kann er am Freitag wieder zeigen, wenn die Tour die Vogesen ansteuert. Über 205,8 Kilometer geht es von Dole nach Belfort. Rund 25 Kilometer vor dem Ziel ist dabei der Ballon d'Alsace, ein Berg der ersten Kategorie, zu bewältigen.