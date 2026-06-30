Radsport Lipowitz will bei der Tour im Schatten von Evenepoel glänzen

Katalonien habe ihm gezeigt, dass Selbstvertrauen und Leistungsfähigkeit zurück waren. Zuletzt absolvierte der in Tirol lebende Profi zwei Wochen Höhentrainingslager. Und er bejubelte den Gesamtsieg bei der Slowenien-Rundfahrt, die allerdings nicht besonders prominent besetzt war. Das Team schickte ihn bewusst nach Slowenien, damit er sich fernab der großen Medien und mit aussichtsreichen Siegchancen in Ruhe auf die Tour vorbereiten konnte.

"Podium wird dieses Jahr super hart"

Seine größten Konkurrenten fehlten allesamt. Neben den Top-Stars Tadej Pogacar und Jonas Vingegaard hat Lipowitz im französischen Supertalent Paul Seixas einen direkten Konkurrenten dazubekommen.

"Das Podium wird dieses Jahr super hart", sagte Lipowitz. "Jonas und Pogacar fahren definitiv noch auf einem anderen Level." Als er sich mit den beiden in den Vorbereitungsrennen duellierte, habe er gemerkt: Beide seien noch ein, zwei Schritte voraus. Dennoch zeigte Lipowitz bei der Romandie, dass er mithält. Er attackierte Pogacar und lag später nur 42 Sekunden hinter dem slowenischen Ausnahmeathleten, der seinen fünften Tour-Erfolg anpeilt.

Im Gegensatz zu Pogacar wird Lipowitz in der Öffentlichkeit noch nicht ständig erkannt. Und das gefällt ihm. "Auf dem Rad kommt man nicht mehr drumherum, dass man hin und wieder erkannt wird", sagte er. Aber "ich kann noch durch die Stadt laufen, ohne groß erkannt zu werden, was ich auch ganz genieße", sagte er mit einem Schmunzeln.