Radsport: Lipowitz beendet Baskenland-Rundfahrt auf Platz zwei

Bergara - Der deutsche Radstar Florian Lipowitz hat im strömenden Regen die Baskenland-Rundfahrt auf dem zweiten Platz beendet und damit die nächste Top-Platzierung in dieser Saison eingefahren. Der Tour-de-France-Dritte musste sich in der Endabrechnung nur dem französischen Supertalent Paul Seixas geschlagen geben. Der 19-Jährige, der insgesamt drei Tagessiege im Baskenland holte, ließ sich auf der sechsten und letzten Etappe über 135,2 Kilometer von Goizper-Antzuola nach Bergara den komfortablen Vorsprung nicht mehr nehmen.