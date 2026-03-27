Coll de Pal - 99 Tage vor dem Start der Tour de France hat sich Florian Lipowitz in starker Frühform gezeigt und das interne Red-Bull-Duell mit Doppel-Olympiasieger Remco Evenepoel bei der Katalonien-Rundfahrt klar für sich entschieden. Die deutsche Radsport-Hoffnung belegte bei der Bergankunft auf dem Coll de Pal den vierten Platz. Eine Klasse für sich war erneut der zweimalige Tourchampion Jonas Vingegaard. Der Däne, der jüngst schon die Rundfahrt Paris-Nizza gewonnen hatte, siegte mit deutlichem Vorsprung.