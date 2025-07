Radsport Jagd nach dem vierten Tour-Triumph - Pogacar: "Bin bereit"

Lille - Tadej Pogacar gönnte sich noch eine entspannte Kaffeefahrt mit seiner Verlobten Urska Zigart an der Côte d'Azur, dann trat der Radstar in bester Laune die Reise in den rauen Norden Frankreichs an. Nach einer "nahezu perfekten Vorbereitung" kann der slowenische Ausnahmekönner den Grand Départ der 112. Tour de France in Lille kaum erwarten. "Es wird ein harter Kampf bis nach Paris, aber ich bin bereit", sagte Pogacar, der mit dem vierten Triumph seine beeindruckende Jagd nach den Rekorden von Eddy Merckx und Co. fortsetzen will.