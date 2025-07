Erst kam das Aus für die Thüringen-Rundfahrt der Frauen, nun droht einer weiteren traditionsreichen Radveranstaltung im Freistaat das Ende: Der Downhill am Inselsberg mit Ziel in Bad Tabarz findet auch in diesem Jahr nicht statt, wurde zum zweiten Mal in Folge abgesagt und könnte bald ganz von der Bildfläche verschwinden.