Am kommenden Sonntag, 27. September, wird die Sonneberger Innenstadt im Rahmen des Stadt- und Museumsfestes auch wieder zur großen Radsportbühne. Der RSV Sonneberg richtet das Finale des SV-Cups Thüringen mit Start und Ziel in der Köppelsdorfer Straße, rund um den Piko-Platz und in der Innenstadt aus und erwartet spannende Wettkämpfe mit den besten Nachwuchsfahrern des Freistaates. Dabei führen die RSV-Kids in den Altersklassen U10 Mädchen, U11 Jungs und U13 Mädchen und haben damit berechtigte Hoffnungen auf die Gesamtsiege.