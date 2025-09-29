War das ein Radrennsport-Spektakel am Sonntag in Sonneberg. Sport, Spaß und Spenden – all das stand am 28. September in der Spielzeugstadt auf dem Plan. An diesem Tag verwandelte sich die Stadt – wie vom gastgebenden Radsportverein (RSV) Sonneberg auch selbstbewusst angekündigt – in ein Mekka für Radsportfans. Ob jung oder alt, Einsteiger oder Profi – beim großen Radrennen durch Sonneberg war für alle etwas dabei. Die Veranstalter hatten ein buntes Programm vorbereitet – angefangen bei spannenden Kinderrennen und den Kreisjugendspielen, über Wettbewerbe für Hobbyfahrer bis hin zu anspruchsvollen Rennen für erfahrene Radsportler. Jede Altersklasse schien dabei auf ihre Kosten zu kommen. Die Radrennstrecke führte durch das Herz der Stadt, was nicht für die Aktiven, sondern auch für die Zuschauer ein besonderes Erlebnis war.