Die Strecke steht, das Wetter soll passen – Regen im Vorfeld und trockene Witterung am Renntag – weswegen dem großen Radcross-Spaß in Meiningen nichts mehr im Wege steht. Am Samstag steigt der 3. Herbstcross der Stadtwerke Meiningen mit Rennen von den Kinderklassen bis hin zu den Jedermännern. Start und Ziel sind wie gewohnt am Campingplatz des Freizeitzentrums an der Rohrer Stirn. Los geht die wilde Hatz über Stock und Stein ab 10 Uhr.