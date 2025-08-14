Noch ist nicht viel los auf der Downhill-Strecke „Absolute Abfahrt“ in Ilmenau. Keine Biker befahren sie, doch unten, abseits der Strecke, ist bereits einiges in Bewegung. Das Hauptgeschehen am Donnerstagvormittag findet am Zielbereich und im Campingbereich statt. „Die Sonne ist echt krass“, sagt einer der Helfer. Temperaturen um die 30 Grad in den letzten Tagen machen den Aufbau nicht leichter. „Schon seit Montag wird hier alles vorbereitet – die Strecke, der Sanitärbereich, der Campingplatz“, zählt Thomas Krell auf. Er ist der zweite Vorsitzende des Ilmenauer Radsport Clubs. Seit Jahren organisiert der Verein den Rennlauf in Ilmenau.