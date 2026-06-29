Landrat Michael Brodführer (CDU) hatte sich aus gutem Grund dafür stark gemacht, dass die deutschen Meisterschaften im Straßenradsport im Wartburgkreis verbleiben, nachdem die Variante Treffurt wegen Verkehrseinschränkungen in diesem Zeitraum weggefallen war. Mit der gemeinsamen Veranstaltung von Bad Liebenstein und Trusetal/Brotterode (Landkreis Schmalkalden-Meiningen) mit den Straßenrennen am Samstag und Sonntag sowie Streufdorf (Landkreis Hildburghausen), wo am Freitag die Einzelzeitfahren ausgetragen wurden, konnte er gut leben.