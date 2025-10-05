Vingegaard und seine Probleme bei Eintagesrennen

Im Männer-Rennen war die Hoffnung auf einen offenen Schlagabtausch groß. Nie zuvor bei einer EM war das Feld derart hochkarätig besetzt. Und ähnlich wie vor einer Woche in Ruanda ging es bereits frühzeitig zur Sache. Für Vingegaard war das Tempo allerdings viel zu hoch. "Ich hatte immer Probleme mit Eintagesrennen. Dieses Rennen ist ein Test", hatte der zweimalige Tour-de-France-Sieger gesagt. Nur drei Wochen nach seinem Vuelta-Sieg dürfte die Ernüchterung bei Vingegaard, der erstmals seit 2018 im Nationaltrikot unterwegs war, groß gewesen sein.