Guilherand-Granges - Mit einem breiten Grinsen blickte Tadej Pogacar noch einmal kurz zurück, dann fuhr der slowenische Ausnahmekönner nach einer weiteren Machtdemonstration mit erhobenem Zeigefinger über die Ziellinie. In den Weinbergen der Ardèche hat der Tour-de-France-Champion seinen Rivalen einen weiteren schweren Schlag versetzt und nur eine Woche nach dem WM-Triumph von Kigali auch erstmals die Straßenrad-Europameisterschaft gewonnen. Pogacar siegte nach einem beeindruckenden 75-Kilometer-Soloritt vor seinem großen Widersacher Remco Evenepoel und dem französischen Top-Talent Paul Seixas.