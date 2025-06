„Das Jonastal hat es in sich. Häufig steht der Wind drin“, gab Sprecher Stefan Röder am Samstag den 262 Pedalrittern mit auf den Weg, welche sich der Herausforderung 3. Jonastaler Challenge stellen wollten, organisiert vom RSV Adler und der Arnstädter Stadtverwaltung. Herausfordernd sind dabei vor allem die Richtungswechsel. Deren 140 soll es vom Start am Arnstädter Verkehrserziehungszentrum über die Wende in Crawinkel und den Weg zurück geben. Was das Ganze zum wohl kurvenreichsten Einzelzeitfahren der Welt macht. „Am Anfang, wo das Tal eng ist, und neben der Straße nur das Flüsschen Weiße Platz findet, geht es. Doch wenn sich das Tal weidet, kommt der Wind“, so Röder weiter.